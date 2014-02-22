Українські дипломати збираються висловити недовіру Кожарі

Про це повідомив голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 рр.).

"У відповідності до волі українського народу та згідно з чинним законодавством останніми днями ВРУ прийняла ряд доленосних рішень, які докорінно змінюють державне управління в Україні. У цій ситуації важливо зберегти керованість у сфер зовнішньої політики та не допустити використання дипломатичної служби для виконання непритаманних їй функцій, а також просування вузькопартійних інтересів", - говориться у повідомленні.

"У зв’язку з тим, що керівництво Міністерства продовжує марні спроби дезінформувати міжнародну спільноту про сутність подій у нашій державі, звертаємося до Верховної Ради України з проханням негайно призначити Уповноваженого з питань діяльності МЗС України, як це вже було зроблено для інших відомств.

Закликаємо всіх колег – працівників МЗС України негайно зібратися сьогодні, 22 лютого 2014 року об 20.00 год. в приміщенні Дипломатичної академії Міністерства на загальні збори трудового колективу для обговорення становища в державі та Міністерстві, а також прийняття невідкладних рішень, що їх вимагає ситуація",- підкреслюють дипломати.

Звернення підписали - Богдан Яременко,

Андрій Дещиця - Посол з особливих доручень

Андрій Заяць - Посол з особливих доручень

Вячеслав Войнаровський - Представник МЗС України у Львові

Андрій Сибіга - Директор Консульського департаменту МЗС України