Турчинов закрив засідання парламенту
14:01, 23 лютого 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов завершив на сьогодні роботу парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу він зазначив, що пріоритетом у роботі ВР є відновлення виконавчої влади.
“У зв'язку з цим, щоб забезпечити до вівторка роботу по формуванню більшості й уряду народної довіри, приймаємо наступні рішення: об 11 годині завтра, у понеділок, ми з вами збираємо Погоджувальну раду для того, щоб уточнити першочергові питання порядку денного, які ми будемо обговорювати”, - сказав спікер.
Він також додав, що о 16.00 24 лютого засідання парламенту буде продовжено.
Крім того, Турчинов покликав керівників фракцій до свого кабінету на нараду.
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