Турчинов закрив засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу він зазначив, що пріоритетом у роботі ВР є відновлення виконавчої влади.

“У зв'язку з цим, щоб забезпечити до вівторка роботу по формуванню більшості й уряду народної довіри, приймаємо наступні рішення: об 11 годині завтра, у понеділок, ми з вами збираємо Погоджувальну раду для того, щоб уточнити першочергові питання порядку денного, які ми будемо обговорювати”, - сказав спікер.

Він також додав, що о 16.00 24 лютого засідання парламенту буде продовжено.

Крім того, Турчинов покликав керівників фракцій до свого кабінету на нараду.