Пшонка причетний до "газової" схеми Курченка - ЗМІ

Про це повідомив Мустафа Найем, пишуть "Наші гроші".

"За погодженням з Вами, починаючи з 2011 року спільно з Курченко С.В. нами підтримувалася програма "Зріджений газ". З жовтня 2012 року і по квітень 2013 року включно, утворилася заборгованість у розмірі 95 млн гривень (докладний звіт у додатку) . Курченко відмовляється погасити заборгованість посилаючись на Ваші вказівки. На даний момент програма зупинена", - йдет у запісці.

Жодних даних про автора та адресата записки на документі немає пише видання.

Разом з тим Найем пише, що це свідчить про те, що "програму Сергія Курченко "Скрапленний газ" підтримували за згодою із Генпрокурором.

Нагадаємо, компанії групи "ВЕТЄК", президентом якої є Сергій Курченко, викуповували практично весь об’єм скрапленого газу на аукціонах держкомпанії "Укргазвидобування" кілька років поспіль.

Газ купували за пільговими цінами як для населення, тоді як ринкова ціна була у кілька разів вищою.

Минулого року прибуток фірм "ВЕТЄКу" на державних аукціонах по скрапленому газу становив 1,5 млрд гривень.