Бжезінський: Олігархи повинні "скинутися" по мільярду на відновлення економіки України

Як пише Збігнєв Бжезінський на сторінках The Financial Times, Росія все ще може штовхнути Україну до громадянської війни - заохотити і підтримати відділення Криму та деяких східних областей, пояснює відомий американський політолог, повідомляє inopressa.

Бжезинський радить Заходу запобігти "вибуху регіонального насильства в Україні при російському сприянні".

Нехай США пояснять Путіну, що скористаються своїм впливом, щоб "справді незалежна і територіально цілісна Україна" проводила курс, подібний до курсу Фінляндії: "взаємошановане сусідство, широкий спектр економічних відносин з Росією та ЄС; неприєднання до будь-яких військових альянсів, які Москва вважає спрямованими проти неї, і при цьому розширення включеності в Європу", - радить Бжезінський.

Але в неофіційних бесідах Вашингтон повинен роз'яснити Кремлю: "Спроби дестабілізувати молоду демократію у Київі або відокремити деякі частини України - не кажучи вже про відкриту чи таємну участь Росії у внутрішніх конфліктах в сусідній країні - змусять Вашингтон скористатися його міжнародним впливом для кроків, які завдадуть Москві великих економічних втрат", - пише автор.

Євросоюз повинен бути твердим партнером при зазначених зусиллях. Але ще актуальніше завдання ЄС - розробити пакет антикризової допомоги для України. Бжезинський також радить "переконати" верхню десятку українських олігархів - головних бенефеціарів вражаючого розгулу корупції - пожертвувати за 1 млрд доларів на фінансову реабілітацію країни". "Син Януковича, нечувано багатий дантист, напевно зможе внести суму, пропорційну цим 10 млрд", - додає автор.

Бжезинський радить США і ЄС, бажано при сприянні Росії, "як і раніше вимагати, щоб демократичні сили в Києві зайняли позицію національного єднання та політичної поміркованості".

Автор упевнений: Україна рано чи пізно увійде в демократичну Європу, а Росія піде її прикладом, "якщо не самоізолюється і не перетвориться в напівпрогнилий пережиток імперіалізму".