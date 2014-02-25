Янукович вкрав книгу, з якої почалося українське друкарство

Про це повідомляє журналіст Дмитро Гнап.

"Побачене просто шокувало. Янукович примудрився викрасти пам'ятки української писемності. І кинув древню бібліотеку, рятуючись від гніву людей", - пише Гнап.

Зокрема, серед багатьох древніх книг було знайдено "Апостол" Івана Федорова. Це перша українська книга. З неї почалося українське друкарство.

"Вкрасти "Апостол" – все одно, що вкрасти Софійський собор", - стверджує журналіст.

Те, що це оригінал, підтверджується науковою довідкою Музею книги і друкарства України, підписаною заступником директора Л. Хаухою.

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Також, серед пам'яток українського друкарства в Межигір'ї лежать "Мінея общая" І. Гізеля 1680-го року, "Апостол" М. Сльозки 1654-го року, Євангеліє 1704-го року, та інші безцінні скарби української писемності. Всі з відповідними науковими висновками про оригінал.

Ці книги мали знаходитися в сховищах державних музеїв.

"На сьогодні київські стародруки є рідкістю, вони пережили війни, цензурні утиски, стихійні лиха. Великі пожежі 1772-го та 1849-го років, що знищили Лаврську бібліотеку", – йдеться в одному з експертних висновків.