МЗС: Твердження МЗС РФ про загрози громадянським правам представників нацменшин неправдиві

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, яку оприлюднив департамент інформаційної політики.

«Цілком упередженими і не відповідними дійсності є звинувачення щодо ”терористичних методів придушення незгодних” та поширення ”неонацистської ідеології” з боку політичних сил, що здобули підтримку більшості громадян на парламентських виборах 2012 року і нині перебирають на себе відповідальність за ситуацію в країні», говориться в заяві.

«На нинішньому етапі Україна особливо зацікавлена в підтримці міжнародним співтовариством зусиль, спрямованих на забезпечення економічної стабілізації та попередження можливих загроз територіальній цілісності та суверенітету держави. Особливі очікування в цьому зв‘язку покладаються на держав-гарантів територіальної цілісності та політичної незалежності України відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв‘язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму)», наголошується в заяві.

«У цьому контексті, - підкреслюється в заяві,- в Україні надають важливого значення заяві Міністра закордонних справ Російської Федерації як однієї зі сторін Будапештського меморандуму про неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи України та важливість створення умов для розвитку України як частини загальноєвропейської родини».

«З нашого боку підтверджуємо відданість українсько-російським відносинам на новій, справді рівноправній і добросусідській основі, на чому було особливо наголошено у зверненні до українського народу виконуючого обов‘язки Президента України, Голови Верховної Ради України О.В.Турчинова. Відразу після завершення формування нового Уряду України українська сторона буде готова до відновлення повномасштабного двостороннього діалогу в рамках інституцій Українсько-Російської міждержавної комісії», - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Росії Сергій Лавров закликав Генерального секретаря Ради Європи до прояву виваженого підходу до подій в Україні, а також звернути особливу увагу на ті рішення, які суперечать нормам Ради Європи, «ущемляють мовні права росіян та інших національних меншин, які проживають в Україні».