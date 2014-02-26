Янукович, найімовірніше, ще в Україні – ГПУ
22:21, 26 лютого 2014Політика
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Слідчим Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ відомі ймовірні місця перебування колишнього президента Віктора Януковича, якого розшукують за підозрою у масових умисних убивствах.
СБУ та МВС «повною мірою» залучені для пошуку та затримання Януковича
Про це заявив заступник генерального прокурора Микола Голомша, передає Радіо Свобода.
«За нашою інформацією, він досі в Україні», – сказав Голомша.
За його словами, місцеві управління СБУ та МВС залучені для його пошуку та затримання «повною мірою».
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Він також зауважив, що подробиці спроб затримання Віктора Януковича у Криму, про які говорив керівник МВС Арсен Аваков, Генеральній прокуратурі поки що не відомі.
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