Янукович, найімовірніше, ще в Україні – ГПУ

22:21, 26 лютого 2014
Політика
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Слідчим Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ відомі ймовірні місця перебування колишнього президента Віктора Януковича, якого розшукують за підозрою у масових умисних убивствах.

пп

Про це заявив заступник генерального прокурора Микола Голомша, передає Радіо Свобода.

«За нашою інформацією, він досі в Україні», – сказав Голомша.

За його словами, місцеві управління СБУ та МВС залучені для його пошуку та затримання «повною мірою».

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Він також зауважив, що подробиці спроб затримання Віктора Януковича у Криму, про які говорив керівник МВС Арсен Аваков, Генеральній прокуратурі поки що не відомі.

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