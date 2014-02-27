Сікорський: Яценюк здатний вести переговори з Заходом і Росією

В інтерв'ю телеканалу CNN глава польського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Яценюк - "досвідчена, шанована і дуже грамотна людина, пише РИА Новости.

"Він буде користуватися довірою Заходу і буде здатний вести переговори з Росією, що дуже важливо", - сказав він.

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Сікорський зазначив, що Україна зараз перебуває у складному становищі, однак у країни є шанс змінитися в кращу сторону". "Україна, безумовно, перебуває зараз у кризі. Будемо сподіватися, вона не погіршиться... В України є шанс зміцнити свої інститути, почати реформи, отримати другий транш від МВФ, обрати нового президента, підписати угоду про асоціацію з ЄС і змінитися в кращу сторону", - заявив він.

У середу Майдан запропонував кандидатуру лідера парламентської фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка на посаду голови українського уряду.

Зміна влади відбулася в Україні в минулі вихідні. Верховна рада відсторонила президента Віктора Януковича від влади, змінила конституцію, яка поклала виконання обов'язків президента на спікера Олександра Турчинова і призначила президентські вибори на 25 травня.