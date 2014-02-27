Російські БТРи під Сімферополем розвернулися в напрямку бази - ЗМІ
11:21, 27 лютого 2014Політика
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Російські БТРи Чорноморського Флоту розвернулися в напрямку місця постійної дислокації.
Фото : Олег Крючков, Facebook
За словами кореспондента Вести військова техніка, постоявши біля села Затишне на розвилці траси Сімферополь - Армянськ, Сімферополь - Євпаторія, повернула в Гвардійське.
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Кримчани припускають, що таким чином Росія хотіла продемонструвати силу і нагадати, що готова захищати військові об'єкти Чорноморського флоту, які дислокуються на півострові.
Кримський уряд тим часом досі не отримав чіткого пояснення цих маневрів.
"Прес-служба Чорноморського Флоту Росії не може дати пояснення передислокації 7 БТР ЧФ РФ", - так офіційно заявила прес-секретар глави кримського уряду Віолетта Лісіна.
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