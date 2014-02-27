До будівлі ВР Криму прорвалися 200 чоловік з прапорами Росії

Під будівлею Верховної Ради Криму зібралися проросійські активісти, пише «Крым.Комментарии».

Як передає кореспондент видання, спочатку люди зібралися біля долгоруковського шпиля, де було прийнято рішення висуватися під будівлю парламенту, яка знаходиться буквально в декількох сотнях метрів. Нечисленні правоохоронці не змогли зупинити колону, яка прорвала міліцейський кордон.

Читайте такожУ Криму оголосили вихідний, Могильов йде на переговори з терористами

Близько 200 осіб з прапорами РФ, скандуючи «Росія», підійшли до парламенту, де в ці хвилини проводять мітинг. Вони називають своїм Президентом Віктора Януковича.

Вхід в саму будівлю ВР АРК забарикадований.

Людей просять не розходитися. Активісти заявляють, що не бояться збройних загарбників, однак прориватися в саму будівлю парламенту не планують.