У Криму частково зупинено рух автобусів

Через захоплення адмінбудівель кримських парламенту та уряду на півострові частково зупинено рух автобусів. Про це пише «Крым.Комментарии» з посиланням на Республіканський комітет АРК з транспорту і зв'язку.

Так, припинено рух автобусів міжміського та приміського транспорту, що мають сполучення з Сімферополем. Крім того, в кримській столиці частково зупинено рух міського транспорту.

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«Це стосується всіх маршрутів, сполучених з Сімферополем. Задля безпеки громадян рух зупинено до закінчення переговорного процесу. Але, на жаль, поки невідомо, коли це закінчиться», - сказали в Рескомітеті.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні в Криму оголосили вихідний. У зв'язку з захопленням будівель Верховної Ради АРК і Ради міністрів Криму загоном невідомих озброєних осіб, по тривозі піднято особовий склад внутрішніх військ і міліції.