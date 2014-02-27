Голова Донецької ОДА просить Раду переголосувати закон про мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в його зверненні, переданому в ЗМІ.

«Від імені багатомільйонного і багатонаціонального Донбасу я звертаюся до депутатів Верховної Ради України, особливо від Донецького регіону. Переголосуйте закон про мови! Люди вам за це будуть вдячні!», - заявив губернатор.

Він відзначив, що завтра, 28 лютого, на зустрічі з міністрами закордонних справ Словаччини, Угорщини і Чехії він заявить «тверду позицію Донбасу з мовного питання».

Також Шишацький звернувся до депутатів Донецької обласної ради із заявою, що «сьогодні ми маємо взяти на себе всю відповідальність за долю регіону – на найближчій сесії переглянути питання і розширити повноваження Донецької обласної ради, особливо в частині контролю за справедливим і чесним розподілом коштів серед регіонів».

«Люди мають знати, що влада в Донбасі – це їхня влада!», - наголосив губернатор, додавши, що він на своєму робочому місці й вірить «у сильний Донбасу і в перемогу здорового глузду!».

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про визнання таким, що втратив силу, Закону України «Про засади державної мовної політики»».

За це рішення проголосували 232 народних депутата з 334, зареєстрованих у сесійному залі.

Цим законом передбачається визнати таким, що втратив дію, Закон України “Про засади державної мовної політики” №5029-VI від 3 липня 2012 року.

Цей закон набув чинності від дня його публікації.