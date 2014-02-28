Антикорупційний комітет шукає відібрані режимом Януковича підприємства
Комітет Верховної Ради з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики розпочинає збір інформації про факти рейдерського захоплення бізнесу в період президентства Віктора Януковича.
Про це заявила голова комітету, народний депутат з фракції "Батьківщина" Олександра Кужель, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
"Разом з головою Антикорупційного бюро Тетяною Чорновол ми оголосимо про початок акції", - сказала Кужель.
"Надсилайте нам всю інформацію про те, у кого з 2010 року було рейдерське захоплення бізнесу, незалежно від того, чи це було невелике кафе, заправка, кіоск, завод ювелірний", - наголосила вона.
За словами народного депутата, "людям давали день, три дні, аби переписати бізнес на інші імена".
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"Хочу нагадати вислів Макіавеллі: "Я готовий пробачити смерть батька, але нікому не пробачу, якщо в мене забрали мою власність", - зазначила вона.
"Я звертаюся до всіх українців: пишіть листи на комітет Верховної Ради щодо підприємництва, давайте таку інформацію. Ми будемо її збирати і передавати в антикорупційне бюро разом із люстраційним для повернення власності. Це дуже важливий початок", - сказала Кужель.