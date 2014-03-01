Турчинов наказав привести Збройні сили України в повну бойову готовність

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО.

Турчинов нагадав, що Рада Федерації РФ підтримала звернення Президента Росії Володимира Путіна щодо введення військ РФ на територію України.

При цьому Турчинов наголосив, що «для акта цієї агресії нема жодних підстав».

Він зазначив, що всі розмови про те, що є загроза для російськомовних громадян України або російських громадян, «є надуманими та брехливими».

Турчинов підкреслив, що Українська держава «захищає всіх громадян України, не залежно від того, в якому регіоні вони мешкають і якою мовою вони спілкуються, в яку церкву вони ходять».

«Я дав наказ, враховуючи потенційну агресію, привести Збройні сили України в повну бойову готовність», - наголосив Турчинов.

За його словами, посилено охорону АЕС, аеропортів, стратегічних та інфраструктурних об’єктів.

Він зазначив, що Рада нацбезпеки і оборони розробила план дій на випадок прямої військової агресії.

Турчинов звернувся до всіх громадян України з проханням зберігати спокій, впевненість і віру в Україну, забути всі чвари і протиріччя.

«Сьогодні не важливо, хто лівий, хто правий, хто належить до якої партії і громадської організації – ми всі українці, ми повинні об’єднатися навколо нашої країни», - зазначив він.

Він закликав не допускати будь-яких провокацій, мародерства.