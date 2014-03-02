Стриманість України ламає російські плани - експерт

Про це сказано в сюжеті спецвипуску ТСН.

Ігор Семиволосик переконує, що в цій ситуації важливо, як "ми самі будемо демонструвати, як ми готові захищати свою країну і впевненість в тому, що наша справа права". Саме це, на думку експерта, і є гарантією того, "що наші партнери, які є джентльменами, виконають свою частину джентльменських зобовʼязань".

Експерт наголосив, що Росія опинилася у непростій ситуації. Росіяни діють за шаблоном і розраховували на сценарії, котрі були раніше на пострадянському просторі. Все починалося із того, що сторона, на якому нападали, починала стріляти у відповідь. "Ми бачимо, що Україна та українські війська проявляють стриманість і це ламає їхні плани. Росіяни не очікували саме такого сценарію", - сказав Ігор Семоволосик.

Читайте такожОперація Росії спрямована на повалення влади України - екс-радник ПутінаТакож росіяни вважають, що якщо тільки вони розпочнуть операцію, то народ вийде їх зустрічати із хлібом-сіллю. У Криму зараз переважна більшість людей налякана через негативну рекламу Майдану та масовану пропаганду, а політичні актори готові грати за 5 млрд доларів, котрі Росія пропонує півострову.