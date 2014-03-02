УНІАН проводить в соцмережах опитування, чи треба Україні подавати заявку на вступ до НАТО
20:20, 02 березня 2014Політика
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mil.gov.ua
Шановні читачі. УНІАН проводить у своїх групах в соціальних мережах Facebook, Вконтаке та опитування, пов'язане з недотриманням Росією своїх гарантій суверенітету і безпеки, наданих Україні в рамках Будапештського меморандуму.
Опитування звучить так:
Чи вважаєте ви, що Україна в даній ситуації повинна подати заявку на вступ до НАТО?
Так
Ні
Мені все одно
Висловити свою думку і проголосувати можна за цими посиланнями:
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