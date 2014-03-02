УНІАН проводить в соцмережах опитування, чи треба Україні подавати заявку на вступ до НАТО

Шановні читачі. УНІАН проводить у своїх групах в соціальних мережах Facebook, Вконтаке та опитування, пов'язане з недотриманням Росією своїх гарантій суверенітету і безпеки, наданих Україні в рамках Будапештського меморандуму.

Опитування звучить так:

Чи вважаєте ви, що Україна в даній ситуації повинна подати заявку на вступ до НАТО?

Так

Ні

Мені все одно

Висловити свою думку і проголосувати можна за цими посиланнями:

Група УНІАН у Facebook

Група УНІАН у Вконтакте

Група УНІАН у Google +