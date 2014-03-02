Заступник Лаврова: Дії РФ мають протверезити шовіністів у новій владі України

Про це на каналі "Росія-1" заявив заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, повідомляють "РИА "Новости".

"Так званий "уряд переможців" під молоток Майдану сформовано, до нього увійшли відверті шовіністи, екстремісти, які хочуть побудувати націоналістичну державу - в 21 столітті в центрі Європи ... Це драма, це трагедія для нашої братської, близької до нас Україні", - заявив Карасін.

При цьому він зазначив: у Москві сподіваються, що згода Ради Федерації на використання російського військового контингенту в Україні "протверезить багатьох у цій країні".

"Ми розраховуємо, що це рішення багатьох протверезить і покаже серйозність намірів Російської Федерації", - заявив Карасін.

"Ми розраховуємо, що всі з розумінням сприймуть ті заходи, які приймаються в РФ", - додав заступник глави МЗС РФ.

За його словами, Москва керується, насамперед, необхідністю забезпечити безпеку громадян.

Також Карасін зазначив, що "в Москві стурбовані потоком біженців до Росії з прикордонних регіонів України".

"Я думаю, наша точка зору в результаті проб'є собі дорогу у тих людей, які насправді займаються геополітичними авантюрами на колишньому пострадянському просторі", - підкреслив Карасін.