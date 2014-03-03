Солдати внутрішніх військ МВС посилено охороняють Чорнобильську АЕС

Як повідомили УНІАН у прес-службі внутрішніх військ МВС України, згідно з розпорядженням командувача внутрішніх військ МВС України та відповідно до діючих керівних документів, що регулюють фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, в тісній взаємодії з органами СБУ, МВС, адміністрації ЧАЕС та Зони відчуження, у зв’язку із напруженою ситуацією в країні, військова частина 3041 перейшла на посилений варіант несення служби по охороні ДСП «Чорнобильська АЕС» та об’єкту «Укриття».

Відбулась спільна нараду за участю всіх органів з питання гарантування безпеки об’єктів та організації взаємодії. Збільшено кількість особового складу для несення служби у вартах, посилено КПП, введено додаткові пости, здійснено патрулювання прилеглих територій, проведено спільні комісійні перевірки системи фізичного захисту об’єктів та збільшено кількість перевірок варт.

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Командування військової частини звертає увагу на те, що Чорнобильська АЕС перебуває під надійною охороною підготовленого та озброєного особового складу внутрішніх військ МВС України, діяльність яких передбачена чинним законодавством України.

Та наголошує на тому, що фізичний захист ядерних матеріалів та ядерних установок спрямований на захист інтересів національної безпеки, попередження та припинення диверсій, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.