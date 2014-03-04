Обама закликав Конгрес схвалити допомогу Україні
00:14, 04 березня 2014Політика
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Конгрес США повинен оперативно схвалити заходи допомоги Україні, заявив сьогодні президент США Барак Обама.
Конгресс США на Капитолийском холме в Вашингтоне / ru.wikipedia.org
«Сподіваюся, що це відбудеться в першочерговому порядку. У цьому питанні не повинно бути партійного протистояння», - сказав Обама, повідомляє РІА «Новости».
За його словами, в Україні необхідні міжнародні спостерігачі та посередники.
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«Ми повинні зуміти знизити напруженість», - заявив президент США.
Обама зазначив, що США «готові вивчити серію економічних і дипломатичних заходів, які ізолюють Росію і зроблять негативний вплив на її економіку і становище в світі, якщо Росія продовжить рух тією ж траєкторією».
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