Комуністи відмовляються голосувати у ВР через блокування офісу партії

Фракція Комуністичної партії Україна не голосуватиме доти, доки не буде звільнено головний офіс КПУ та не припиниться переслідування комуністів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту заявив народний депутат від КПУ Адам Мартинюк.

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“До того часу, поки не буде звільнено наш офіс, до того часу, поки не припиняться переслідування комуністів, фракція КПУ не буде голосувати у Верховній Раді України”, - наголосив він.

Мартинюк закликав “тимчасову владу” гарантувати всім політичним силам їх демократичні права. “Засуджуємо напад та знищення головного офісу КПУ та спробу заборони КПУ та інших партій”, - заявив він.