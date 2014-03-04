Українські дипломати підняли прапор ВМС на знак підтримки моряків

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Євген Перебийніс.

«Українські дипломати щиро вдячні нашим військовослужбовцям за мужність, витримку і самовіддану службу народові України», – заявив Перебийніс.

Читайте такожТурчинов пишається українськими військовими, які служать в КримуУкраїнські дипломати робитимуть і надалі все від них залежне, щоб мирним шляхом, через політичний діалог і консультації усіх зацікавлених сторін вирішити ситуацію, що склалась у Криму, наголосив речник МЗС.

«Україна не бажає війни з російським народом, із яким ми маємо так багато спільного, і переконані, що росіяни теж не прагнуть конфронтації з Україною. Ми закликаємо керівництво Росії припинити нагнітання ситуації у Криму, дослухатись до всього міжнародного співтовариства і сісти за стіл переговорів», – сказав Перебийніс.