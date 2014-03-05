Російський спецназ вимагає від українських військових Керчі здати зброю (онлайн трансляція)

Прямо зараз біля військової частини А0883 (Керч 9-й кілометр) під'їхали дві вантажівки з російськими номерами (90-й регіон). Ця частина охороняє повітряний простір України. У вантажівках близько 20 військових в касках, деякі з них в масках. Дві машини стоять прямо поруч зі входом. Один з бійців розмовляє з українськими військовими, повідомляє Керч.ФМ.

Російські війська пропонують українським військовим здати зброю. Наші військові захищають техніку, щоб її не пошкодили. Інформацію про ультиматум українські військові повідомили своєму керівництву в Севастополь.

На місці наші київські журналісти Спільнобачення. Камаз намагався під'їхати ближче до КПП, але журналісти і беззбройні військові вийшли і Камазу довелося зупинитися.