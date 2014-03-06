Захоплення Криму стане прикладом для російських сепаратистів - Нємцов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив російський опозиціонер Борис Нємцов.

«Анексія Криму закладає бомбу під єдність Росії. Так, поки нафта дорога, розпаду не буде. А зараз уявіть, що нафта коштує 50-60 доларів за барель. Гостра бюджетна криза стимулюватиме сепаратистів до незалежності», - сказав Нємцов.

За його словами, мова не про Чечню й Дагестан, оскільки ці регіони чудово живуть за рахунок Росії й нікуди відділятися не бажають. «Мова про Татарстан, Башкортостан, Якутію та регіони Сибіру. Тобто, про фінансово сильні регіони, які цілком можуть прожити без федерального центру. Для сепаратистів Росії приклад Криму стане надихаючим», - упевнений він.

Як сказав Нємцов, Президент РФ Володимир Путін для російських сепаратистів стане зразком для наслідування. «Тверезий погляд на проблему з усією очевидністю показує, що анексія Криму політично злочинна, юридично незаконна, економічно абсурдна й украй шкідлива», - сказав він.

Читайте такожПутін обговорив з членами Ради безпеки РФ рішення парламенту Криму про приєднання до РосіїЗа словами Нємцова, Путін порушує міжнародні зобов'язання, які Росія взяла на себе, коли підписала в 1994 році Будапештський договір. Згідно з цією угодою, Росія, разом із США та Британією виступила гарантом суверенітету та територіальної цілісності України в обмін на її без'ядерний статус. Після анексії Криму Україна вільна від своїх зобов'язань і прагнутиме стати ядерною країною, і стане нею, заявив Нємцов.

Він підкреслив, що анексія юридично незаконна. «План Путіна - це референдум у Криму про статус півострова, який повинен пройти 16 березня. Крім того, що референдум проходитиме на території, окупованій російською армією, крім того, що терміни для агітації сміхотворно малі (10 днів), є ще одна проблема. В законодавстві України не передбачені регіональні референдуми взагалі. На основі якого українського закону Путін збирається проводити референдум? Очевидно, що підсумки референдуму не визнає ніхто в світі, окрім Путіна й острова Мапуту», - сказав він.

Нємцов упевнений, що анексію на основі референдуму теж ніхто не визнає, навіть президенти Казахстану й Білорусі Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко.

При цьому він вважає, що відпочивати в Криму стане дорожче й ціни будуть сочинськими. «Очевидно, що регіони, в тому числі й Ярославська область, не дорахуються багатьох мільярдів. У Путіна буде новий пріоритет, разом із Чечнею. Це Крим. Вже зараз до Криму перераховано 35 млрд рублів, що становить 70% Ярославського бюджету», - сказав Нємцов.

Він упевнений, що будуть ще економічні санкції з боку Заходу. «Російський бізнес у Європі та Америці опиниться під тиском. Росію видавлюватимуть із усіх ринків, зокрема енергетичних. Усе це призведе до кризи, зубожіння, втрати робочих місць. За імперську параною доведеться платити кожному з нас. Задайте кожен собі питання: Що ви особисто виграєте від анексії Криму?? І побачите. Нічого. Суцільні проблеми. І останнє. Нам потрібен вічний ворог поряд? Я маю на увазі Україну та її чудовий і близький нам народ», - підкреслив Нємцов.