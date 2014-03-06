Керченські морські піхотинці влаштували в частині концерт

Хлопці грали на гітарах, виконали відомі пісні російською та українською мовою, а також власні пісні.

Група талановитих контрактників носить назву «Чужа земля».

За словами командира частини з роботи з особовим складом Олексія Нікіфорова, "концерт військові вирішили провести, щоб підняти бійцям настрій, бойовий дух, щоб показати, що українська армія не здається".

Російські бійці, які також знаходяться біля частині слухали музику і розповіли, що їм сподобався концерт.