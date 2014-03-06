Керченські морські піхотинці влаштували в частині концерт
23:02, 06 березня 2014Політика
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Морські піхотинці в Керчі влаштували у своїй частині на Будмістечку концерт просто неба.
Керч, морпіхи, концерт / kerch.fm
Хлопці грали на гітарах, виконали відомі пісні російською та українською мовою, а також власні пісні.
Група талановитих контрактників носить назву «Чужа земля».
За словами командира частини з роботи з особовим складом Олексія Нікіфорова, "концерт військові вирішили провести, щоб підняти бійцям настрій, бойовий дух, щоб показати, що українська армія не здається".
Російські бійці, які також знаходяться біля частині слухали музику і розповіли, що їм сподобався концерт.
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