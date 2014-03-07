У Криму українські військові перебувають в очікуванні штурму військових частин
01:52, 07 березня 2014Політика
0 0
У Криму зберігається тривожний стан.
Українські військові перебувають в очікуванні штурму військових частин у Криму / REUTERS
Джерело "Української правди" повідомляє про захоплення в Керчі поромної переправи російськими козаками, переміщення 4 +7 автобусів козаків та військової техніки.
"Очікується штурм військових частин", - зазначив співрозмовник.
Він також повідомив, що в четвер пізно ввечері командир 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти підполковник Дмитро Делятицькій зустрівся з командиром російських морпіхів.
Раніше повідомлялося, що в ніч з четверга на п'ятницю велика ймовірність штурму українських частин російськими спецпідрозділами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter