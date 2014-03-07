"Чинник НАТО" в Україні створює додатковий елемент напруженості - МЗС РФ

"Вважаємо украй небезпечними спроби привнести у і без того складну і нестабільну ситуацію в Україні «чинник НАТО», який створює додатковий елемент напруженості, підриваючи перспективи нормалізації обстановки", - сказав Лукашевич.

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За його словами, рішення Ради НАТО призупинити проведення зустрічей в рамках практичної співпраці з Росією свідчить про «упереджений і тенденційний підхід в аналізі причин і наслідків подій в Україні».

Лукашевич вважає, що намір обмежити роботу за узгодженими напрямками і проектами взаємодії в реагуванні на спільні для країн - членів Ради Росія-НАТО (РРН) виклики і загрози - тероризм, піратство, кризи, екстремізм, природні і техногенні катастрофи, а також щодо Афганістану і сирійської хімзброї - суперечить здоровому глузду. У РРН немає проектів і програм співпраці, які були б в інтересах тільки Росії або країн - членів Альянсу, упевнений Лукашевич.

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Він відзначив, що розвитку «всепогодного» політичного діалогу на майданчику РРН з російського боку неодноразово давалися необхідні роз'яснення, у т.ч. щодо заходів для забезпечення безпеки об'єктів Чорноморського флоту РФ в Криму.

"Але, судячи з усього, запанували рефлекси минулого, які не дозволили об'єктивно розібратися в тому, що відбувається", - сказав він.