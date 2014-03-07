Світова громадськість не визнає результати референдуму в Криму – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на прес-конференції за підсумками робочого візиту до Брюсселя.

«Не буде ніякого референдуму, тому що він неконституційний. Ніхто не визнає результати, крім, можливо, Північної Кореї, Сирії чи Венесуели. І я хочу, щоб мене зрозуміли – Крим був, є і буде частиною України, ніяких допущень. Крапка», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму на закритому засіданні у четвер, 6 березня, перенесла з 30 на 16 березня Всекримській референдум про статус автономії. На референдум виноситься два питання – перше «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?» і друге: «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Президент США Барак Обама виступив у четвер за прямі переговори Росії й України щодо Криму, при цьому американський лідер висловив незгоду з референдумом про самовизначення автономної республіки і обіцяв продовжити реалізацію санкцій проти Росії.