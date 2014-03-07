У Севастополі росіяни блокують запасний командний пункт тактичної групи «Крим» українських ПВС

Як повідомив УНІАН представник командування цієї тактичної групи, сьогодні по обіді до контрольно-перепускного пункту ЗКП прибув російський майор з пропозицією українським військовикам спільно здійснювати контроль над підрозділом. Окрім офіцера, до розташування частини також під’їхала вантажівка з озброєними і екіпірованими військовими. Представник командування тактичної групи «Крим» не виключає, що може відбутися штурм військової частини.

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Як додав співрозмовник агентства, на сьогодні російські військові блокують 5 військових частин українських протиповітряників у Євпаторії та Севастополі.

Як також стало відомо УНІАН, сьогодні близько 13.00 у селищі Новоозерне, де базуються кораблі Південної військово-морської бази ВМС України, активізувалися озброєні російські військовослужбовці на підступах до військової частини. Зокрема, за даними очевидців, вони спостерігали, як неподалік від частини російські військові готували водолазні костюми. Очевидці не виключають, що сьогодні вночі ці водолази спробують захопити кораблі, зокрема, великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський».

Як повідомляв УНІАН, вихід з озера Донузлав заблоковано через затоплення російськими військовими на вході в нього старого корабля.