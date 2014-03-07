На знак протесту у відкритті Параолімпіади у Сочі візьме участь лише один український спортсмен

"На церемонії відкриття Параолімпіади команда уповноважила одного спортсмена Михайла Ткаченка (у Михайла немає ніг, він пересувається на колясці або на протезах) винести прапор України. Михайло виїде з прапором на візку. Зазвичай, при відкритті Паралімпіади, виходить вся команда. Таким чином, наша команда підкреслює протест проти вторгнення агресорів і окупантів на нашу землю. Це одностайне рішення команди і Президента Паралімпійського Комітету України", - написав у Facebook міністр молоді та спорту Дмитро Булатов.