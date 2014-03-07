На знак протесту у відкритті Параолімпіади у Сочі візьме участь лише один український спортсмен
17:59, 07 березня 2014Політика
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В знак протесту у відкритті Параолімпіади у Сочі візьме участь лише один український спортсмен.
Лижниця Валентина Шевченко на відкритті Олімпіади / Reuters
"На церемонії відкриття Параолімпіади команда уповноважила одного спортсмена Михайла Ткаченка (у Михайла немає ніг, він пересувається на колясці або на протезах) винести прапор України. Михайло виїде з прапором на візку. Зазвичай, при відкритті Паралімпіади, виходить вся команда. Таким чином, наша команда підкреслює протест проти вторгнення агресорів і окупантів на нашу землю. Це одностайне рішення команди і Президента Паралімпійського Комітету України", - написав у Facebook міністр молоді та спорту Дмитро Булатов.
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