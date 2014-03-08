Тимошенко пробуде в Берліні приблизно тиждень - керівник клініки Шаріте

Про це повідомив журналістам керівник клініки " Шаріте", професор Карл Макс Айнхойпль, передає Німецька хвиля.

«Наскільки я можу оцінювати пані Тимошенко, вона постарається якомога швидше повернутися в Україну», - сказав він.

Медик зазначив, що з лікарняного ліжка займатися політикою вона не збирається і виступати з політичними заявами не буде.

Щодо стану здоров'я Тимошенко, Айнхойпль повідомив, що проведене обстеження підтвердило зрушення міжхребцевих дисків.

«У неділю і, швидше за все, в понеділок лікарі Шаріте продовжать діагностику пацієнтки і тільки потім приймуть рішення про операцію. Не факт, що оперативне втручання неминуче», - зазначив керівник клініки

Лікар також повідомив, що Тимошенко розміщена в стандартній палаті, за якою, щоправда, "наглядає служба безпеки".

Читайте такожТимошенко і Меркель обговорили ескалацію конфлікту в Криму з боку Росії

За словами очільника Шаріте, у клініці вона перебуває на правах приватного іноземного пацієнта і сама оплачує лікування.

«Вона (Тимошенко – УНІАН) може собі це дозволити», - зауважив Айнхойпль.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2014 року Тимошенко вийшла на волю за рішенням Верховної Ради. Її вивезли з харківської лікарні у візку. Вона одразу прибула до Києва, вшанувала загиблих на Майдані та виступила зі сцени, також на візку.

Згодом, 23 лютого, Тимошенко поїхала у Дніпропетровськ до своєї мами, у якої відмовили ноги.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель неодноразово заявляла, що в її країні готові прийняти Тимошенко на лікування.