Кабмін збирається виділити 125 млн грн для військових у Криму

Уряд має намір виділити близько 125 млн грн на виплати одноразової допомоги військовослужбовцям, які несуть службу в Автономній Республіці Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це відкриваючи засідання уряду, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«На сьогоднішньому засіданні уряд має намір прийняти рішення про виділення 125 млн грн як одноразового грошового забезпечення для військовослужбовців, які нині гідно захищають свою країну АР Крим», - сказав глава уряду.

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Він доручив усім відповідальним відомствам забезпечити виділення коштів у найкоротші терміни.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Путіна про введення військ в Україну.

Озброєні російські військовослужбовці з 27 лютого захоплюють і блокують військові, прикордонні державні об'єкти в Криму.

6 березня Кабмін у поточному місяці доручив виплатити всім військовослужбовцям ЗСУ, які проходять службу на території АР Крим, за додатковим місячного грошового забезпечення.

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Крім того, Кабмін має намір прийняти рішення про додаткове фінансове забезпечення і виплати для військовослужбовців ЗСУ, починаючи з 1 березня поточного року. Проектом відповідного нормативного акта передбачається підвищення окладів за військовим званням у 10 разів. Також передбачається, що з 1 жовтня 2014 року посадові оклади військових будуть підвищені на 50%, а з 1 січня 2015 року - ще на 30%.

В цілому, такі заходи дозволять збільшити розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України у 2,5 рази.