Радник Обами: у разі анексії Криму будуть нові санкції проти Росії

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Тоні Блінкен, передає Радіо Свобода.

У кількох інтерв’ю на провідних американських телеканалах він наголошував, що кримського референдуму і можливої анексії півострова Росією не визнає також більша частина світу.

Крім того, сказав він в інтерв’ю телемережі CNN, у такому разі також значно зросте скоординований тиск на Росію з боку США, а також їхніх партнерів і союзників.

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Радник нагадав, що президент Барак Обама, як і Європейський союз, чітко заявляли, що вже запроваджені проти Росії заходи є лише першим кроком, і існує «гнучкий і дуже суворий механізм посилення цього тиску, цих санкцій».

А в інтерв’ю телемережі NBC Тоні Блінкен додав, що вже запроваджені щодо Росії санкції стають для неї відчутними.

За його словами, вибір тепер за Росією: чи йти далі у своїх діях і зазнати нової дипломатичної ізоляції й економічних втрат, чи піти на дипломатичне вирішення, відновивши суверенітет України.

Радник також нагадав, що президент США запросив до Вашингтона прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, щоб висловити йому свою підтримку.