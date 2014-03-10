У Севастополі заблокований Штаб ВМС знову знеструмили, пише Українська правда.

Про це виданню повідомили військовослужбовці із заблокованого штабу. За їх даними, електропідстанцію, яка раніше була пошкоджена та відновлена, знову розкрили представники "народної самооборони".

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"Зварку зрізали "болгаркою", - зазначили військові.

Разом з тим активіст Дмитро Білоцерківець повідомив, що "ті тушки" сидять біля електропідстанції та не допускають до неї працівників "Крименерго".