Турчинов сподівається, що "сьогодні-завтра" КС вирішить, чи розпускати парламент Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні ВР.

Турчинов нагадав, що Верховна Рада України ухвалила заяву щодо незаконної діяльності парламенту Криму і він має за одну добу скасувати усі свої незаконні рішення.

Читайте такожРада Криму прийняла "декларацію про незалежність"

Спікер наголосив, що розпуск парламенту Криму, відповідно до Конституції, може відбутися лише після висновку Конституційного суду. “Відповідні документи щодо незаконної, антиконституційної діяльності парламенту Криму надані в Конституційний суд, і вони почали провадження з цієї справи”, - відзначив Турчинов.

Він висловив сподівання, що це питання не буде затягуватися і “сьогодні-завтра будуть приймати рішення з цього питання”.

Читайте такожВР України закликала кримчан не брати участі в референдумі

“Щоб на цьому тижні Верховна Рада України могла визначитися щодо незаконної діяльності і розпуску цього незаконно діючого парламенту”, - додав спікер.

Як повідомлялося, 6 березня Верховна Рада Криму прийняла рішення щодо входження автономії в Російську Федерацію і призначила на 16 березня референдум з цього питання.