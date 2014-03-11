Луганська міліція розслідує напад на тележурналістів "НТН" і "ТРК-Україна"

Про це повідомляє Відділ зв'язків з громадськість ГУМВС України в Луганській області.

За інформацією правоохоронців, 10 березня до Ленінського райвідділу міліції звернулися власний кореспондент телеканалу «НТН», кореспондент «ТРК-Україна», а також відеооператори вказаних телеканалів із заявою про те, що о 12.30 дня біля будівлі Луганської облдержадміністрації невідомі особи (приблизно 20 осіб) перешкоджали здійсненню журналістської діяльності, висловлювалися нецензурно на їхню адресу, погрожували фізичною розправою і примусили операторів віддати флеш-карти з відзнятим відео.

Ці факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 1 ст. 171 КК України (навмисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Проводиться досудове розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Луганську учасники проросійського мітингу увірвалися в будівлю облдержадміністрації і вивісили з вікон 2-го і 3-го поверхів прапори Росії і Білорусі, а також червоний прапор із серпом і молотом. Один з мітингувачів прорвався на дах, зняв і розірвав державний прапор України, поставивши замість нього російський триколор. За інформацією прес-служби ГПУ, Ленінський районний відділ Луганського міськуправління міліції почав досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом захоплення будівлі ОДА. 10 березня протягом дня в Луганську на будівлі облдержадміністрації тричі змінювали прапори.