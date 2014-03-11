Туск назвав заяви Януковича пропагандою, на якій трималися найгірші режими

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав сьогоднішні заяви колишнього Президента України Віктора Януковича пропагандою, на якій трималися найгірші режими, і закликав міжнародну спільноту не допустити поділу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

"Чим частіше Янукович буде повторювати слова "фашисти", "нацисти" на адресу тих людей, котрі стояли на Майдані, та тих, хто зараз входить до складу уряду, тим більше ми будемо мати враження, що це є швидше самовизначенням. Усі найгірші системи були створені на безпардонній брехні та пропаганді - котрі найбільш яскраво та безсоромно використовували брехню як аргумент", - сказав Туск, котрий зауважив, що власне так робить Янукович.

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Коментуючи ухвалення кримським парламентом декларації про незалежність Криму, глава уряду Польщі також заявив, що польська влада не сприйматиме жодних рішень, які порушують територіальну цілісність України, і закликав інші держави світу дотримуватись такої ж позиції.

"Міжнародна спільнота не може сприймати ні аргументів, ні рішень, котрі де-факто означають спробу поділу України на очах у світу. Сподіваюся, що в цьому питанні збережуть солідарність не лише міжнародна спільнота, але також держави та міжнародні організації. Не може бути згоди на дії, котрі де-факто мають нищити незалежність України", - сказав Туск.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, об 11.00 за київським часом (о 13.00 – за московським) Янукович, який втік з України, у Ростові-на-Дону виступив із заявою.

Серед іншого, він заявив, що за «ширмою нібито правомочного уряду» в країні діє «банда ультранаціоналістів і неофашистів, які мітять на президентський пост».

За словами Януковича, в Україні відбувається силове захоплення місцевих органів самоврядування, звільняють керівництво міліції, СБУ, а міста патрулюються «людьми в масках з пов'язками на руках, поширюється беззаконня стосовно громадян України».

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При цьому він заявив, що нова влада «хоче поставити армію під прапор Бандери і розв'язати громадянську війну, а також включити збройні сили бойовиків націоналістичних організацій і дати їм в руки зброю».

Також Янукович заявив, що нова влада України призвела до того, що «зараз відколюється Крим».