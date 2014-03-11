Російські військові погрожують охороні складів у Інкермані гранатометами

Про це повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

"Поруч з територією складів, де зберігаються боєприпаси різних типів в Інкермані, зосереджені 35 російських солдатів і 40 проросійськи налаштованих активістів. Останні своїми авто перекрили виїзди з території військової частини. Російські солдати вимагають від охорони об'єкта допустити їх на територію української військової частини", - написав Селезньов на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

Читайте такожРосійські військові розгортають у Джанкої польовий госпіталь

"На висотах по периметру бази зберігання розміщені російські військовослужбовці. У них, крім автоматичної зброї, гранатомети. Російські солдати поставили ультиматум - негайно допустити їх на територію об'єкта чи буде штурм з використанням гранатометів. Зараз йдуть переговори", - повідомив Селезньов.