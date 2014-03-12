У Криму російські військові відключили апаратуру контролю за повітряним простором

У Криму російські військові вимагали від українських відключити апаратуру контролю за повітряним простором, яка розташована в радіотехнічному батальйоні на Ай-Петрі, повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

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«По периметру території окремого радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" розміщені 30 автоматників РФ. Російські військовослужбовці під час переговорів з командиром батальйону заявили, що, за їхньою інформацією, можливі провокації з боку третьої сторони щодо українських солдат, і вони уповноважені забезпечити безпеку українських військовослужбовців. Зажадали виключити всю локацію. Апаратура контролю за повітряним простором відключена. Також під контролем російських військових знаходиться пункт "Украероруху"», - написав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».

Як повідомляв УНІАН, раніше в середу до українського радіотехнічному батальйону прибули два КаМАЗа з російськими солдатами. Один був виставлений біля КПП української військової частини, другий заїхав на територію вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ, який межує з українською частиною.