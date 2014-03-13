"Комерсант-Україна" припиняє випуск газети

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на гендиректора видавничого дому Павла Филенкова.

"Ми прийняли рішення призупинити видання "Коммерсантъ-Україна" до того моменту, поки ситуація не стабілізується. Але я не виключаю, що такого моменту не буде: економічні проблеми у видання були і до цього, вони нікуди не поділися, - пояснив Філенков. - Основними рекламодавцями газети були компанії банківського та автомобільного сектора, з початком подій на Україні видання стало не лише безперспективним, але і безнадійним".

Читайте такожСлідом за головним редактором звільняється більшість працівників «Ленти.ру» "Ті гроші, які є у контори, будуть направлені на виплати співробітникам, заборгованостей по зарплатах ми не допустимо. Всього в штаті "Коммерсантъ-Україна" числиться близько ста осіб", - розповів Филенков.

В даний момент, уточнив він, обговорюється питання, скільки журналістів будуть працювати в Україні для російського видання.