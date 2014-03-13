Рада вирішила повернутися до питання призначення суддів КС о 16.00
14:55, 13 березня 2014Політика
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Верховна Рада повернеться до питання призначення суддів Конституційного Суду України на вечірньому засіданні, о 16.00.
Депутати повернутися до питання призначення суддів до 16.00
Як передає кореспондент УНІАН, після того, як голова Лічильної комісії Геннадій Зубко повідомив про те, що ВР не змогла обрати жодного суддю Конституційного Суду, ряд народних депутатів висловили обурення з цього приводу.
Також вони запропонували провести сьогодні повторно ці вибори. Зокрема, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок наголосив, що голосування потрібно знову провести о 16.00, і сьогодні воно обов'язково має відбутися.
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Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підтримав цю пропозицію.
Роботу ВР буде продовжено о 16.00, а Турчинов запросив керівників фракцій та груп до свого кабінету на нараду.
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