Рада вирішила повернутися до питання призначення суддів КС о 16.00

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як голова Лічильної комісії Геннадій Зубко повідомив про те, що ВР не змогла обрати жодного суддю Конституційного Суду, ряд народних депутатів висловили обурення з цього приводу.

Також вони запропонували провести сьогодні повторно ці вибори. Зокрема, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок наголосив, що голосування потрібно знову провести о 16.00, і сьогодні воно обов'язково має відбутися.

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Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підтримав цю пропозицію.

Роботу ВР буде продовжено о 16.00, а Турчинов запросив керівників фракцій та груп до свого кабінету на нараду.