Путін не заперечує наявності російських військ у Криму - Джемілєв

Президент Росії Володимир Путін у розмові з народним депутатом України Мустафою Джемілєвим не спростовував наявність російських військ у Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Джемілєв сказав українським журналістам за підсумками телефонної розмови з Путіним у Москві. Розмова пройшла за сприяння екс-президента Татарстану Мінтімера Шаймієва і тривала біля півгодини. Було досягнуто домовленості продовжити переговори у разі потреби.

"Я говорив про це (присутність російських військ), але він (Путін) цього не заперечував. Прямо - "так, наші війська там" - він не говорив. Водночас він говорив, що дав розпорядження про те, щоб пильно стежили, щоб не було ексцесів з кримськими татарами. Розпорядження він може дати своїм громадянам, тобто своїм військовослужбовцям", - сказав Джемілєв.

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"Далі була розмова про гарантії безпеки кримських татар, корінного народу Криму. Путін запевнив, що зробить все можливе, щоб кримськотатарський народ, який пережив так багато в ХХ сторіччі, не пережив ще й іншої трагедії. Про те, що він (Путін) дав спеціальне розпорядження, щоб пильно стежити за тим, щоб в кримськотатарських поселеннях був особливий нагляд. Мабуть, своїм військовослужбовцям, щоб не було ніяких зіткнень з кримськими татарами", - сказав він.

За словами Джемілєва, Путін просив, щоб кримські татари не були втягнуті в конфлікт, в який, на його думку, хочуть втягнути кримських татар "українські націоналісти, бандерівці, як він висловився".

Як сказав Джимільов, Путін звертав увагу на те, як живе Татарстан (регіон, багатий вуглеводнями) у складі Росії. "Мабуть, з натяком на те, що так само щасливо житимуть кримські татари, хоч він про це прямо не говорив, що після входження до Росії житимете так само", - сказав Джемілєв.