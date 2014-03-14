Кримінальні провадження стосовно Власенка закриті за відсутністю складу злочину - ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Зокрема, йдеться про кримінальні провадження за фактами невиконання судового рішення за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України, незаконного позбавлення волі Наталії Окунської та за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України за відсутністю складу злочину (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Власенку, зокрема, висунули обвинувачували у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України, стосовно екс-дружини Наталі Окунської.

15 січня стало відомо, що Генпрокуратура звинувачує Власенка у ще одному злочині проти Окунської. Дії Власенка кваліфікували за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Сам Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти Окунської. Він назвав обвинувачення абсурдними.

17 січня Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження стосовно Власенка за обвинуваченням у побитті Окунської, оскільки сплив термін давності для притягнення його до відповідальності.