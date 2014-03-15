Аваков закликав людей не піддаватися на маніпуляції російських ЗМІ

"За підсумками нічної перестрілки радикалів у Харкові. До ранку ситуація розрядилася. На місці зіткнення працюють криміналісти. Затримано близько тридцяти осіб з обох сторін конфлікту. Двоє вбитих, кілька людей поранені, в тому числі важко поранений міліціонер. В обох сторін вилучено зброю. Тривають слідчі дії", - повідомив глава МВС України насвоей сторінці в соцмережі.

Арсен Аваков вважає, що ключем до виходу з поточної ситуації в Україні є "спокійна ментальна відповідь мільйонів українців".

Чиновник звернувся до українців з проханням не впадати в істерику і не злитися.

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"Не дайте вами маніпулювати! Ситуація не проста. Не слід розігрівати радами швидких рішень. Не варто залучати в пряме зіткнення людей в такий наелектризованої обстановці. Думайте про слова, що говорите і пишете. Це не гра в стратегії і солдатики - це реальні процеси конфліктів і реальні життя людей".

Глава МВС також підкреслив, що "на ситуації і без того грають і професійно провокують штатні провокатори з сусідньої країни".

"Новини російських інформагенцій, які висвітлюють події, з'являються раніше самих подій. Фінансування спланованих заворушень на південно-сході країни здійснюють звинувачені у злочинах колишні керівники України, які виступили в змичці з російськими екстремістськими силами. Це не гіпотеза, не домисли - це факт", - заявив Аваков.

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За його словами, потрібно усвідомити, що відбувається, "не з точки зору конкретного епізоду широкомасштабного конфлікту, що впроваджують нас на сході країни".

"Критично важливо створити соціальний щит таким провокаціям, а не істерично емоційний фон. Не тільки силовими та організаційними заходами відповідати на вкинуті провокації. У міру реальних сил і можливостей організаційна і силова відповідь буде. Але найпотужніша відповідь, вирішальна - це ментальний об'єднавчий блок - на це потрібно працювати всім нам. В цьому ключовий вихід з поточної ситуації", - вважає глава МВС.