Жителів Черкас навчають копати окопи та збирати "тривожну валізу"

У Черкасах місцева Самооборона розпочала навчання для місцевих жителів, як поводитися під час військових дій.

Як повідомив УНІАН підполковник у відставці, ветеран Афганістану Павло Шелегеда, він читає всім охочим лекцію з основ цивільної оборони. За його словами, люди мають знати, як користуватися зброєю, рити окопи, захищати себе і свою сім’ю. Черкащан також навчають, що робити під час евакуації, як надавати першу допомогу та що має бути у «тривожній валізі». Заняття проводяться в актовому залі Черкаської міської ради.

Читайте такожУ Чернігові до військкомату звернулися понад 350 добровольців

Крім того, на офіційному сайті міськради розміщено рекомендації для громадян, що робити під час військових дій на території міста, зокрема надано перелік збірних евакуаційних пунктів та пунктів посадки на автотранспорт і алан евакуації населення Черкас.