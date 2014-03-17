Мін'юст готовий домопогти заборонити КПУ в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Петренко заявив на брифінгу.

“Що стосується Комуністичної партії, то я як представник уряду та керівник Міністерства юстиції не маю юридичного права ініціювати питання про заборону тієї чи іншої політичної сили", - заявив він.

"Але якщо така ініціатива буде від членів парламенту і правоохоронних органів, то Міністерство юстиції вживатиме всі заходи, передбачені законом, щодо реалізації такої ініціативи”, - сказав Петренко.