Путін про НАТО: Ми проти того, щоб військова організація господарювала біля нашого паркану

Росія проти того, щоб військова організація поралася біля її "паркану".

Про це президент РФ Володимир Путін заявив на прес-конференції щодо ситуації в Криму у вівторок, 18 березня.

"Ми не проти співпраці з НАТО. Ми проти того, щоб військова організація господарювала біля нашого паркану або на наших історичних територіях", - підкреслив Путін.