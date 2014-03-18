Путін про НАТО: Ми проти того, щоб військова організація господарювала біля нашого паркану

13:46, 18 березня 2014
Політика
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Про це заявив президент РФ під час прес-конференції щодо ситуації в Криму.

Росія проти того, щоб військова організація поралася біля її "паркану".  

Про це президент РФ Володимир Путін заявив на прес-конференції щодо ситуації в Криму у вівторок, 18 березня.

"Ми не проти співпраці з НАТО. Ми проти того, щоб військова організація господарювала біля нашого паркану або на наших історичних територіях", - підкреслив Путін.

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