Путін про НАТО: Ми проти того, щоб військова організація господарювала біля нашого паркану
13:46, 18 березня 2014Політика
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Про це заявив президент РФ під час прес-конференції щодо ситуації в Криму.
Росія проти того, щоб військова організація поралася біля її "паркану".
Про це президент РФ Володимир Путін заявив на прес-конференції щодо ситуації в Криму у вівторок, 18 березня.
"Ми не проти співпраці з НАТО. Ми проти того, щоб військова організація господарювала біля нашого паркану або на наших історичних територіях", - підкреслив Путін.
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