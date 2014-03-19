Мін’юст готує закон про окуповані території і рахує збитки від анексії Криму Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко. «Міністерству юстиції доручено підготувати висновки і обгрунтування щодо збитків, завданих російською стороною анексією частини території України, за допомогою встановлення вартості майна, об'єктів державної та комунальної власності, шельфу і природних ресурсів, які розташовані в Криму», - сказав міністр.

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Він також повідомив, що Мін’юст підготує звернення до Європейського суду з прав людини та інших юридичних інститутів із зазначенням компенсацій. Він також повідомив, що міністерству доручено підготувати проект закону з визначення правового статусу громадян України, які проживають на окупованій території з метою забезпечення захисту їхніх конституційних, соціально-економічних та особистих прав.

«Нами розробляється проект закону про окуповані території України. Він визначатиме правовий статус території, яка є тимчасово окупованою Росією, він визначатиме захист права власності громадян на майно на цій території, передбачатиме, що будь-які угоди про відчуження цього майна самопроголошеною кримською владою будуть неправомірними і за міжнародним законодавством право власності громадян станом на початок військової агресії Росії буде зафіксовано», - сказав міністр. За його словами, законопроект також визначить особливості економічної діяльності на окупованій території. «За цим законопроектом будуть обмежені грошові перекази, економічна діяльність тих компаній, які співробітничають із самопроголошеною кримською владою і підтримуються російською владою», - сказав Петренко.

Він відзначив, що цей закон передбачатиме правові наслідки рішень і дій кримської влади. Зокрема, юридичну силу матимуть лише ті рішення, які прийматимуться законно обраними органами влади, обраними за українським законодавством. «Цей закон передбачатиме відповідальність осіб, які фактично допомагають і є співучасниками протиправних дій самопроголошеної кримської влади, – відповідальність кримінально-правову і адміністративно-правову», - сказав Петренко. При цьому він припустив, що закон може бути ухвалено на найближчому засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня Президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путини, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.