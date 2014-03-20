В інтернеті з'явилась можливість подякувати росіянам за підтримку України

Кожен зможе на сайті http://spasibo.nextmfa.org українською та російською мовами подякувати громадянам Росії, які публічно засудили російську агресію щодо України, та проголосувати за надання їм громадянства України.

На сайті розміщені висловлювання та фото відомих росіян, які висловили підтримку Україні в зв'язку з подіями в Криму. Користувачі сайту можуть за допомогою реєстрації в соціальних мережах проголосувати за ту людину, яку вони вважають достойною українського громадянства.

Як пише ТСН, на сайті вже розміщені висловлювання Андрія Макаревича, Олега Козирєва, Олексія Навального, Артемія Троїцького, Валерії Новодворської, Бориса Нємцова, Станіслава Бєлковського тощо.

Користувачі також можуть додавати фото та вислови інших росіян, які підтримують Україну.

Богдан Яременко, голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ": "Важливо продемонструвати, що це військова агресія уряду та владної верхівки Росії і що в сусідній країні є багато розумних людей, які хочуть жити в мирі з сусідами та не страждають імперськими комплексами. Ми вирішили підтримати росіян, в яких вистачило сміливості публічно виступити проти війни з Україною, і які зазнають в Росії гоніння за свою праведницьку позицію."