Частина "Батьківщини" не підтримала Тимошенко як єдиного кандидата від фракції - ЗМІ

Про це повідомляють джерела "Української правди" у фракції.

"Вона сказала, що балотуватиметься", - сказав співрозмовник.

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За словами співрозмовника, Юлія Тимошенко зазначила, що сама керуватиме своєю передвиборчою кампанією, оскільки Олександр Турчинов, який міг би цим зайнятися, виконує обов'язки голови Верховної Ради і президента.

Як відомо, у четвер на засідання фракції мало розглядатися питання про висування Юлії Тимошенко єдиним кандидатом від усіх партій, що входять у фракцію.

Однак, за інформацією "Української правди", низка депутатів не підтримують цю ідею.

Вони воліють, щоб Тимошенко балотувалась від партії "Батьківщина".

За словами співрозмовника, питання висування Тимошенко як єдиного кандидата від партій фракції у четвер вирішили не розглядати.

Однак, після засідання у парламенті верхівка "Батьківщини" попрямувала в офіс партії на Турівській, щоб провести засідання обмеженим складом.