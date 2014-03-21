Помічник генсека ООН сьогодні відвідає Крим

Делегація представників Організації Об'єднаних Націй на чолі з помічником генерального секретаря ООН з прав людини Іваном Шимоновичем планує сьогодні відвідати Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Зокрема, в Сімферополі Шимонович планує зустрітися з нелегітимним прем'єр-міністром автономії Сергієм Аксьоновим.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, в другій декаді березня, Шимонович не зміг приїхати до Криму для оцінки ситуації, що склалася, і виконання своєї місії з моніторингу дотримання прав людини в регіоні. Помічник генсека ООН по телефону повідомив лідеру Меджлісу кримських татар Рефату Чубарову, що з боку кримської влади йому створені непереборні перешкоди.